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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimde dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idman, sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan Fenerbahçeli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son haftalardaki düşük formuna son vermek isteyen Fenerbahçe çıkış arıyor.

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