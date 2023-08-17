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Spor

Fenerbahçe'de genç futbolculara sosyal medya eğitimi

Fenerbahçe 17 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncularına sosyal medya kullanımına yönelik farkındalık eğitimi verildi.

17 Ağustos 2023 Perşembe 18:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de genç futbolculara sosyal medya eğitimi
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Fenerbahçe Kulübünün genç sporcularının kişisel gelişimlerine yönelik çalışmaları doğrultusunda 17 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncularına sosyal medya kullanımına yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri Fenerbahçe Futbol Akademi Evi'ndeki toplantı salonunda gerçekleşen eğitimde, sporcuların sosyal ve mental anlamda da gelişiminin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren sporcularımıza sosyal ve mental anlamda eğitimlere, psikolojik performans danışmanlığı departmanıyla başlıyoruz. Uzun soluklu bir iş. Bunları hem teknik anlamda hem de mental anlamda geliştirmeye çalışacağız ve belli bir yaş grubuna kadar bu eğitimleri bitirdiğimiz takdirde ilerisi için Fenerbahçe'yi gerçekten çok aydınlık günlerin beklediğini düşünüyorum."

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