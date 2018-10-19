Fenerbahçe'de genç oyuncular Serhat Kot ve Uygar Mert Zeybek kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe zorlu bir süreçten geçerken, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kado dışı kalması şok etkisi yaratırken, sarı-lacivertli takımda yeni gelişmelerin olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Feridun Niğdelioğlu, sarı-lacivertli takımda iki futbolcunun daha kadro dışı bırakıldığını öne sürdü.

Sarı-lacivertli takımla ilgili bu iddiayı ortaya atan Niğdelioğlu, "Uygar Mert Zeybek ve Serhat Kot kadro dışı kalmış" ifadelerini kullandı.

Bu iddianın gerçek olması halinde Ozan Tufan, Volkan Demirel, Dirar, Aatif'ın ardından iki genç ismin de kadro dışı kalmasıyla sayı 6'ya yükselecek. Ancak sarı-lacivertli kulüpten iki yeni kadro dışı kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

(Sporx)