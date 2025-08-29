İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA29 Ağustos 2025 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Benfica maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

