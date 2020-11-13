Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi

DHA 13 Kasım 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:47

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan kaptan Gökhan Gönül'den yoksun çalıştı. Ayrıca, Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.