İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,731
  • EURO
    9,1387
  • ALTIN
    468.464
  • BIST100
    1279.93
Spor

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:47
ABONE OL

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, kasık bölgesinde ikinci derece kısmi yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan kaptan Gökhan Gönül'den yoksun çalıştı. Ayrıca, Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almazken, Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon rahatsızlığı sonrası takımdaki yerini aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.