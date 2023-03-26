Fenerbahçe'de gidecekler listesi netleşiyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertli takımdan ayrılması muhtemel 10 futbolcu bulunuyor. Gustavo Henrique ve Alioski'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, diğer 8 futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. İşte bu futbolcuların son durumları:

"OSAYI SAMUEL AYRILMAK İSTİYOR"

İngiltere'ye dönmek için yönetimden izin isteyen Osayi Samuel'den 7-8 milyon euroluk bir bonservis geliri bekleniyor.

"ZAJC'IN TALEBİ 1,5 MİLYON AVRO"

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve mevcut durumda yıllık 1 milyon euro kazanan Miha Zajc, 1,5 milyon avro istiyor.

"FERDİ KADIOĞLU'NA CİDDİ TALİPLER VAR"

Napoli ve Ajax'ın radarındaki Ferdi Kadıoğlu'na Almanya ve İspanya'dan ciddi talipler olduğu iddia ediliyor. Ferdi'nin sezon sonunda satılma ihtimali yüksek.

"ARDA GÜLER İLE 1 YIL DAHA..."

Arda Güler ile yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin listesinde olan Arda'nın en azından 1 yıl daha kadroda tutulması planlanıyor.

"DİEGO ROSSİ İÇİN 10 MİLYON EURO BARAJI"

Güney Amerika transfer pazarında çok talibi olan Diego Rossi Fenerbahçe'de mutlu ancak yönetimin 10 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı ileri sürülüyor.

"JOAO PEDRO'YA ISRAR YOK"

İtalya'dan 3 kulübün Joao Pedro'yu istiyor. İddialara göre Pedro ayrılmak isterse yönetim kalması için ısrar olmayacak.

"ENNER VALENCIA 2,5 MİLYON AVRO İSTİYOR"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, yeni kontratta 2,5 milyon euro yıllık ücret talep ediyor.

"İRFAN CAN EĞRİBAYAT İÇİN İNDİRİM TALEBİ"

Göztepe'den kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın 1,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Rakamda inidirim yapılırsa İrfan Can ile yola devam edilecek, aksi takdirde yollar ayrılacak.