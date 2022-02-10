İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mesaisi sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:30
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalar üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Mesut Özil saha çalışmalarına başlarken Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak günü tedavi programları ile noktaladı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.