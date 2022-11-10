Fenerbahçe'de Giresunspor maçının taktiği çalışıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Lincoln Henrique ile gribal enfeksiyon sebebiyle Enner Valencia katılmadı.
Gustavo Henrique ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı saha çalışmaları yaparken, Luan Peres bireysel çalışmalarına devam etti.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Fenerbahçeli futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli ekip, antrenman öncesinde Atatürk posteri ile Türk bayrağının önünde fotoğraf çektirdi.