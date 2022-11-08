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Spor

Fenerbahçe'de Giresunspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA8 Kasım 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Giresunspor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Katar'da oynanacak Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesinde ligin 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'da Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de günün tek idmanı Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. DG Sivasspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique ve Gustavo Henrique antrenmanı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla sürdürecek.

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