Fenerbahçe'de, Giresunspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla süren idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan isimlerden Luan Peres salon, Gustavo Henrique ise saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Mert Hakan Yandaş günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın da tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.