Fenerbahçe’de Gomis rüzgarı

TRANSFER için UEFA’nın kararını bekleyen Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor... Sportif direktör Damien Comolli’nin dün İstanbul’da Galatasaray’ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile yaptığı görüşme, transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Fransız golcünün Sarı-Lacivertli kulübe transfer olacağı şeklinde çıkan haberler üzerine beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Comolli, Gomis’le bir araya geldiklerini doğrularken, transfer iddialarını ise yalanladı. Fransız yönetici, “Gomis benim iyi bir arkadaşım. İstanbul’a geldiğinde görüşüyoruz ama daha fazlası yok. Transfer etmek istediğim oyuncu ile halka açık bir yerde görüşmem” ifadelerini kullandı.