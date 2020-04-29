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Spor

Fenerbahçe'de görev değişikliği! Semih Özsoy görevinden ayrıldı

Fenerbahçe'de bu sezon basketbolda THY Euroleague'de ve ligde işler istenildiği gibi gitmedi. Basketbol şubesini yeniden eski günlerine döndürmeyi hedefleyen Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği oldu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 22:10 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 22:10
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Son yıllarda başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da adından söz ettiren Fenerbahçe Beko basketbol şubesinden sorumlu yöneticiliğe Semih Özsoy'un yerine Mustafa Tankut Turnaoğlu getirildi. Gerek seçim sürecinde gerekse de bugüne kadar yönetimde adeta başkan Ali Koç'un sağ kolu olan Semih Özsoy'un basketbol şubesi sorumluluğundan alınması çok dikkat çekici bir gelişme oldu.

Turnaoğlu bundan sonra basketbol şubesinin her şeyiyle ilgilenecek.Tankut Turnaoğlu dönemi ile birlikte Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Zeljko Obradovic ile de görüşülerek yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe Beko yeni sezonda bütçeyi azaltacak ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

Obradovic'in isteği doğrultusunda maliyeti uygun isimler kadroya dahil edilecek. (Ajansspor)

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