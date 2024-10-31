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Spor

Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor! İrfan Can Kahveci tamam, Osayi Samuel zor

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile Osayi Samuel, için kolları sıvadı. Alınan bilgilere göre milli yıldız sarı lacivertli ekiple yeniden el sıkıştı ancak Osayi Samuel'e yurtdışından yoğun ilginin olması yeni sözleşme sürecini olumsuz etkiledi. İşte detaylar...

Akşam31 Ekim 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de görüşmeler devam ediyor! İrfan Can Kahveci tamam, Osayi Samuel zor
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Sezon sonunda kontratı sona erecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, başta Süper Lig ekipleri olmak üzere Avrupa takımlarının da iştahını kabartıyor. Geçen sezon harika bir uyum yakalayan ikili, Mourinho döneminde arka planda kaldı. Bu da Fenerbahçe yönetimini sözleşme uzatma görüşmelerinde zor durumda bıraktı. Ancak kaptanlığa kadar yükselen İrfan'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Serie A ekiplerinin yakından ilgi gösterdiği milli futbolcu için Çizme basınından Todomercadoweb, "Fenerbahçe ile el sıkıştı" dedi.

F.BAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM

Geçen yıl attığı gollerle 99 puanda büyük pay sahibi olan Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesinin ardından İrfan Can ve Osayi için de bu iddia ortaya atıldı. Ancak Kahveci'nin ezeli rakibe gitmek gibi bir niyeti yok. Osayi Samuel Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş istediğini yalanlayarak Galatasaray iddialarına yanıt verdi: "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim. Fenerbahçe'ye ihanet etmem. Türkiye'de başka bir yerde oynamam. Asla yapmam. Asla."

MARSİLYA DA OSAYİ'YE TALİP

Onefootball'daki habere göre İskoç ekibi Rangers, Osayi Samuel ile görüşüyor. Nijeryalı sağ bek bu ilgiden oldukça memnun. Öte yandan Fransız basını, bir dönem Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'nın Samuel'in temsilcisiyle temas halinde olduğunu yazıyor. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile el sıkışamazsa devre arasında düşük bir bonservis rakamına satıp yeni bir sağ bek almanın planlarını yapıyor. Hem İrfan hem Osayi Samuel bu sezon ligde gol atamadı...

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