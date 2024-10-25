Fenerbahçe'de gözler Bodrumspor maçında

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla başladı.

Sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Manchester United mücadelesinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışmasıyla idmanı tamamlandı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla 27 Ekim Pazar günü oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.