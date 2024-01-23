Fenerbahçe'de gözler Rade Krunic'e çevrildi

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sadece 2 puan değil, Fred'i de kaybetti. Karşılaşmanın son anlarında sağ bacağını tutan tecrübeli oyuncu, 87'de yerini Krunic'e bırakmak zorunda kalmıştı. Sambacı, detaylı kontrollerden geçirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonrası yıldız futbolcunun sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği vurgulandı.

Tedavisine başlanan Fred'in bu süreci Türkiye'de geçireceği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sahalara geri dönmesi ise 6 haftayı bulabilir. Sambacı'nın takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu, görev yapamadığı maçlarda net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Fred, 29 Ekim'de Pendikspor ile oynanan karşılaşmada kasığından sakatlık yaşamış ve yaklaşık 1 ay görev yapamamıştı. Sambacı'nın sahada olmadığı süreçte Fenerbahçe'nin orta alanında tüm dikkatler Rade Krunic'e yoğunlaştı.

YOKLUĞU HİSSEDİLMİŞTİ

Bu süreçte Fenerbahçe ligde Trabzon'a evinde yenildi, Adana Demir ile berabere kaldı, Karagümrük'ü mağlup etti. Konferans Ligi'nde ise 2-0'lık Ludogorets ve 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetleri yaşandı.

Fred'in kırmızı kart cezası nedeniyle oynamadığı Galatasaray derbisi 0-0 biterken, İstanbulspor maçı 5-1 kazanıldı. Yıldız oyuncu bu kez ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 mücadelede takımını yalnız bırakabilir.

GÖZLER KRUNIC'TE

Fred'in ilk sakatlık dönemi, Fenerbahçe'nin saha içindeki sistemini ciddi anlamda aksatmıştı. Ancak İsmail Kartal'ın eli bu kez daha güçlü. Tecrübeli teknik adam artık, sezon başından beri ısrarla transfer edilmesini istediği Rade Krunic'e sahip.

Boşnak oyuncu ilk maçına, Türkiye Kupası'nda 6-0 kazanılan Adanaspor karşısında çıkmış, Samsun önünde ise 87'de Fred'in yerine oyuna dahil olmuştu. Sambacı'nın yokluğunda şimdi gözler Krunic'te olacak. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bundan sonraki haftalarda düzenli olarak 11'de görev yapması bekleniyor.