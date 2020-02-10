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Spor

Fenerbahçe'de gündem ligden çekilmek

Genel kurul üyeleri ve taraftarlar, Alanya maçından sonra yönetime ‘Ligden çekilin' talebinde bulundu.

09.02.2020  23:58 - Güncelleme: 10.02.2020  08:00

ALANYASPOR maçında yaşanan hakem kararları sonrası Fenerbahçe Genel Kurul üyeleri harekete geçti. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul çağrısı dilekçelerini kulübe gönderirken, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği yönetimine ligden çekilmesi için tam yetki vermesini talep ediyorlar. Sosyal medyadan da Sarı-Lacivertli taraftar aynı yöneticilerden aynı istekte bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Yani şu maç bittikten sonraki geçen 2-2.5 saat içinde bize gelen mesajlar, kulübe gelen mesajlar, emailler, SMSler… Haddi hesabı yok. Fenerbahçe camiasında büyük bir infial var” diye konuştu.

(Akşam)

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