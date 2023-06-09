Fenerbahçe'de gündem Naby Keita

Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Uzun süren hasreti dindiremeyen Kanarya'da gözler gelecek seneye çevrildi. Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, orta saha bölgesine ayrı bir önem veriyor. Bu mevkiye nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı radarına aldı.

NABY KEITA GÜNDEMDE!

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Naby Keita'yı gündemine aldı.

İLK TEMAS KURULDU

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu.

OLUMLU YAKLAŞTI

Liverpool'dan ayrılacak Gineli orta saha, sarı- lacivertli ekibe olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE, RAPORLARINI İSTEDİ

Fenerbahçe yönetimi, sakatlık sorunu yaşayan oyuncunun raporlarını talep etti.Bu sezon 22 maç kaçıran oyuncudan gelecek raporu inceleyecek sarı-lacivertliler, ardından harekete geçme kararı aldı.

60 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

2018 yılında 60 milyon euro karşılığında Leipzig'den Liverpool'a imza atan Keita, 129 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Liverpool, 5 yılda sakatlığı sebebiyle 85 maçta oynamayan oyuncuyla yeni kontrat yapmayacağını duyurmuştu. Gineli oyuncu, ülkesinin milli takımında 52 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 12 gollük katkı verdi. Naby Keita'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.