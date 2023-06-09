İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5096
  • EURO
    25,4075
  • ALTIN
    1484.71
  • BIST100
    5578.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de gündem Naby Keita

Süper Ligi ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe gelecek sezon kadro çalışmalarına erkenden başladı. Sarı-lacivertli ekip Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Gineli orta saha oyuncusu Naby Keita'nın sağlık raporlarını istedi. İncelemelerin ardından transfer için düğmeye basılacak.

Sabah9 Haziran 2023 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gündem Naby Keita
ABONE OL

Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Uzun süren hasreti dindiremeyen Kanarya'da gözler gelecek seneye çevrildi. Birçok mevki üzerinde çalışan yönetim, orta saha bölgesine ayrı bir önem veriyor. Bu mevkiye nokta atışı bir takviye planlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı radarına aldı.

NABY KEITA GÜNDEMDE!

Hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler, Liverpool'dan Naby Keita'yı gündemine aldı.

İLK TEMAS KURULDU

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu.

OLUMLU YAKLAŞTI

Liverpool'dan ayrılacak Gineli orta saha, sarı- lacivertli ekibe olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE, RAPORLARINI İSTEDİ

Fenerbahçe yönetimi, sakatlık sorunu yaşayan oyuncunun raporlarını talep etti.Bu sezon 22 maç kaçıran oyuncudan gelecek raporu inceleyecek sarı-lacivertliler, ardından harekete geçme kararı aldı.

60 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

2018 yılında 60 milyon euro karşılığında Leipzig'den Liverpool'a imza atan Keita, 129 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncu, 11 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Liverpool, 5 yılda sakatlığı sebebiyle 85 maçta oynamayan oyuncuyla yeni kontrat yapmayacağını duyurmuştu. Gineli oyuncu, ülkesinin milli takımında 52 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 12 gollük katkı verdi. Naby Keita'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.