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Spor

Fenerbahçe'de gündem transfer

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden kurmak istiyor. Fenerbahçe'nin orta saha, kanatlar ve forvet mevkileri başta olmak üzere bir çok mevkiye transfer yapmak istediği belirtildi.

Fanatik13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gündem transfer
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Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe sezonu şampiyon tamamlamak için umutlarını sürdürürken bir yandan da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadro yapılanması ve transferler için yoğun mesai harcayan Kanarya gözünü İngiliz ekibi Southampton'a çevirdi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Premier Lig'e veda etmeye hazırlanan Kırmızı-Beyazlılar ile yakın ilişkileri bulunan Sarı-Lacivertliler'in, Ada ekibinin bazı yıldızlarından yararlanma planı bulunuyor. Göztepe ve Southampton'un sahibi Frank Arnesen ile olan ikili diyaloğunu kullanmak isteyen Kanarya'da operasyon için düğmeye basıldı.

SAVUNMA İÇİN O ÖN PLANA ÇIKTI

Bir dönem Brezilya U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen Sambacı, Torino'daki başarılı performansıyla dikkat çekmişti. 26 yaşındaki stoper, geçen sezonun başında 7.5 milyon Euro'ya Southampton'a transfer oldu. Lyanco, bu sezon Salisu, Bednarek ve Kotchap ile kıyasıya rekabete girdi. Brezilyalı savunmacı Premier Lig'de 17 maçta görev yaptı. Souhtampton'ın Championship'e düşmesi halinde Lyanco'nun ayrılması muhtemel. Fenerbahçe, yıdız futbolcuyu kiralık olarak da bonservisiyle de transfer edebilir. Kanarya, önümüzdeki sezon defansın göbeğinde Lyanco-Luan Peres'le Brezilya duvarı örebilir.

KANATLARA ÇİFTE ADAY

Genç yıldızlara yatırım yapan Southampton, Rennes'den Kameldeen Sulemana için ocak ayında 25 milyon Euro ödedi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere'ye henüz adapte olamadı. Sarı-Lacivertliler için kiralık olarak tam anlamıyla bir fırsat transferi olabilir. Ancak muhtemelen birçok talibi çıkacağı için Sulemana'ya imza attırmak kolay değil. Öte yandan Moussa Djenepo, Sarı-Lacivertliler için ideal bir aday olabilir. 24 yaşındaki Malili oyuncu, her iki kanatta da görev yapsa da İngiliz ekibinde daha çok solda kullanıldı. Djenepo, hücum hattına önemli bir güç katabilir.

FORVETE 2,01'LİK KULE

Nijeryalı forvet, uzun boyuna rağmen kendisinden beklenmeyecek kadar teknik. Paul Onuachu, ceza sahası içinde müthiş bir bitirici. 28 yaşındaki oyuncu, büyük çıkış yakaladığı Danimarka ekibi Midtjylland'da 181 maçta 74 gol ve 23 asistle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 6 milyon Euro'ya transfer olduğu Belçika temsilcisi Genk'te 134 maçta 85 kez ağları sarsıp 10 asist yaptı. Onuachu, ara transfer döneminde 18 milyon Euro'ya Southampton'a imza attı ancak şu ana kadar bekleneni veremedi. Yeni takımında henüz gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki yıldız, kiralanması halinde Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açabilir.

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