Fenerbahçe'de gündem Volkan Demirel'in affı

Başkan Ali Koç’un geçen hafta kadro dışı bırakıldığını açıkladığı tecrübeli kaleci özür dilemeye hazır olduğunu belirtmişti. Teknik Direktör Cocu’nun da Volkan’ın affedilmesi yönünde yönetime bir rapor verdiği öğrenilirken, bugünkü toplantı sonrası tecrübeli eldivenin takıma dönmesi bekleniyor.