Fenerbahçe'de gündem Volkan Demirel'in affı
KANARYA’DA Yönetim Kurulu’nun bugün yapacağı haftalık olağan toplantının en önemli gündem maddesinin kaleci Volkan Demirel olduğu öğrenildi.
- StarSpor
Başkan Ali Koç’un geçen hafta kadro dışı bırakıldığını açıkladığı tecrübeli kaleci özür dilemeye hazır olduğunu belirtmişti. Teknik Direktör Cocu’nun da Volkan’ın affedilmesi yönünde yönetime bir rapor verdiği öğrenilirken, bugünkü toplantı sonrası tecrübeli eldivenin takıma dönmesi bekleniyor.
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