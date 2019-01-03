İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4379
  • 6,1843
  • 225.526
  • 89.344
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de gündem yeniden Edmilson Junior

Daha önce Fenerbahçe ile adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşında olan Brezilya asıllı futbolcu için Katar kulübü Al Duhail ile temas kurduğu iddia edildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
 
Daha önce de sarı-lacivertli ekiple adı anılan Belçikalı oyuncu Edmilson Junior için sarı-lacivertli ekibin yeniden devreye girdiği belirtildi.
 
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Katar'ın Al Duhail ekibiyle temas kurulduğu ifade ediliyor.
 
Sezon başında 6 milyon euro'ya Belçika'dan Katar'a giden Edmilson Junior için kiralama formülünün kullanılacağı ileri sürüldü.
 
STANDARD LIEGE'DE ÇIKIŞ YAPTI
 
Belçika'da doğan Edmilson Junior, genlerinde Brezilya kökeni taşıyor...
 
Gerçek mevkisi sol kanat olan oyuncu forvet ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.
 
24 yaşındaki futbolcu, Katar Ligi'nde bu sezon 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.
 
Edmilson, önceki kulübü Standard Liege formasıyla 2017-18 sezonunda 37 maçta 10 gol 4 asistlik parlak bir performans sergilemişti.
 
Genç oluşu ve yetenekleri nedeniyle tercih sebebi olan Edmilson Junior'un kulübü Al Duhail'in onay vermesi halinde kiralık olarak kadroya katılabileceği kaydedildi. (Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

Trump, İran'la ilgili söylediği sözleri poster yaptırdı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

PKK’lı terörist Kutum'un Sultanbeyli saldırısında da rolü çıktı

Dikkat çeken yeni delil ABD'ye gönderildi, büyük görüşme bugün

Dikkat çeken yeni delil ABD'ye gönderildi, büyük görüşme bugün

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu

'Netanyahu kaybediyor: ABD'den aldığı koşulsuz desteğin sonu göründü'

'Netanyahu kaybediyor: ABD'den aldığı koşulsuz desteğin sonu göründü'
 

POPÜLER HABERLER

O araçlar artık FSM´yi kullanabilecekler

O araçlar artık FSM´yi kullanabilecekler

Kayıp firavunun mezarı

Kayıp firavunun mezarı

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

Türkiye-Pakistan ilişkiler savunmada zirve yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA