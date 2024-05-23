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Spor

Fenerbahçe'de gündem yeniden Saldanha! Derbiyi izlemeye gelmişti

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalıştığı Matheus Saldanha, derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmişti. Bu ziyaret, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturduğu iddialarını güçlendirdi. İşte detaylar...

23 Mayıs 2024 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de gündem yeniden Saldanha! Derbiyi izlemeye gelmişti
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Bu sezon Partizan formasıyle 34 maçta 18 gol ve 5 asist yapan Matheus Saldanha, transfer gündeminin bir numaralı gündemi oldu.

Brezilyalı golcü, Sırbistan'da sezonun sona ermesinin ardından izin alarak Sırbistan'dan ayrıldı.

DERBİ İÇİN TÜRKİYE'DEYDİ!

Tatil için ülkesi Brezilya'ya giden Saldanha, geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi izlemek için Türkiye'ye geldi. Brezilyalı futbolcunun bu ziyareti ise transfer iddialarını güçlendirdi.

FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

Sırbistan basını, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Brezilyalı yıldızı istediğini ancak Partizan'ın ayrılığa izin vermediğini yazdı. Oyuncunun İstanbul'a gelişinin sarı lacivertli kulüple görüşmelerde bulunduğu iddiasını güçlendirdiği ifade edildi.

İSTENEN RAKAM 15 MİLYON EURO

Bununla birlikte İskoç ekibi Celtic'in de Saldanha ile ilgilendiği belirtilirken, oyuncu için istenen 15 milyon euroya ödeyip ödeyemeyeceğinin bilinmediği aktarıldı.

Bahia, Neftçi bakü, Chiba gibi takımlarda forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 159 maça çıktı ve 35 gol, 14 asist yaptı.

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