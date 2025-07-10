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Spor

Fenerbahçe'de günün ilk idmanı gerçekleşti

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe çalışmalarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de günün ilk idmanı gerçekleşti
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışma, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile antrenmanı sürdürdü. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile çift kale maçın yapıldığı idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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