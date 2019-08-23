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Fenerbahçe'de Gustavo olmazsa alternatifi hazır!

Luiz Gustavo için 5 milyon euro'ya kadar çıkan Fenerbahçe, Fernandinho'yu da transfer listesine aldı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Bir yandan Luiz Gustavo için Marsilya ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe, diğer yandan Brezilyalı futbolcunun alternatifleriyle masaya oturmuş durumda.
 
Gustavo’yu transfer etmek için Fransız devine 5 milyon Euro teklif eden, fakat Marsilya’nın ‘7 milyon euro’dan aşağı olmaz’ diyerek yanıt verdiği Fenerbahçe görüşmelere tam gaz devam ederken, Comolli’nin kapalı kapılar ardında M.City’nin yıldız futbolcusu Fernandinho’yla da dirsek teması halinde olduğu öğrenildi.
 
RODRİ GELDİ FERNANDİNHO TAÇA ATILDI
 
İkinci haftası sona eren Premier Lig’de 1 dakika bile forma giyemeyen ve Atletico Madrid’den 70 milyon euro’ya transfer edilen Rodri’nin gerisinde kalacağı düşünülen Fernandinho’nun takımdan ayrılacağı belirtilirken, Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha için İngiliz deviyle görüşmelere başladığı ifade edildi. 2020’ye kadar kontratı bulunmasına rağmen bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı bildirilen Manchester City, Fernandinho’yu bırakmayı kabul ederken Comolli’nin Ersun Yanal ile durumu istişare ettiği ve Luiz Gustavo’nun olamaması halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla el sıkışılacağı kaydedildi.
 
6 yıldır Manchester City'de forma giyen Fernandinho, geçtiğimiz sezon 42 maçta 1 gol 1 asist yapmıştı. 50 kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen oyuncu daha önce 8 sezon Shaktar Donetsk'te top koşturmuştu.
 

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