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Spor

Fenerbahçe'de Hakim Ziyech bayramı! Resmen duyurdular

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotasını Hakim Ziyech'e çevirdi. PSG ile Chelsea arasındaki evrak sorunları yüzünden transferi yarıda kalan Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar…

Star Gazetesi1 Şubat 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hakim Ziyech bayramı! Resmen duyurdular
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Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da lider konumda bulunuyordu. Fakat üst üste kaybedilen puanlar Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda irtifa kaybettirdi. Bu durumu tersine çevirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

HAKİM ZİYECH İÇİN PSG OLMADI İBRE FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ !

Fas Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon avro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea forması giydiği dönem bekleneni pek veremeyen yıldız oyuncunun son zamanlarda ise forma süresi ciddi oranda azalmıştı. Thomas Tuchel'in tercih etmediği isim yeni patron Graham Potter tarafından da tercih edilmemişti. Dünya Kupası performansı ile birlikte yeniden adını duyuran Hakim Ziyech PSG ile anlaşmış fakat Chelsea'nin evrakları 3 kez yanlış göndermesine karşın transferi iptal edilmişti.

HAKİM ZİYECH TAKIMDAN AYRILACAK

PSG oyuncuyla anlaşmış fakat İngiliz ekibinin bürokratik işlemleri yetiştirememesi nedeniyle yıldız oyuncunun Fransa hayalleri suya düşmüştü. Aynı zamanda Chelsea tarafından da lisansı iptal edilecek oyuncunun takımdan ayrılması büyük bir olasılık olarak gözüküyor.

Star Gazetesi

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