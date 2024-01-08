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Spor

Fenerbahçe'de Hakim Ziyech gerçeği! Perde arkasındaki Dusan Tadic detayı

Transfer döneminde Hakim Ziyech'in adı Fenerbahçe ile anılmış ancak Faslı oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Sırp basını, bir dönem Ajax'ta takım arkadaşı olan Hakim Ziyech ve Dusan Tadic ile ilgili transfer sürecindeki çarpıcı bir gerçeği açıkladı. İşte detaylar...

8 Ocak 2024 Pazartesi 14:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hakim Ziyech gerçeği! Perde arkasındaki Dusan Tadic detayı
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Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sırp basını, Faslı futbolcunun Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı.

FENERBAHÇE'DEN TADIC'E TELEFON

Meridian Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'den bir yetkilinin Hakim Ziyech transferi için Dusan Tadic'i telefonla aradı.

Tadic, Ziyech'in futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken, saha dışındaki hareketlerini ise olumsuz olarak değerlendirdi.

"TAKIMI RAHATSIZ EDEBİLİR"

Haberde ayrıca Dusan Tadic'in Hakim Ziyech için spor faaliyetleri dışında sosyalleşme havasında olmadığını ve takımı rahatsız edebileceğini söylediği aktarıldı.

Tadic'in bu cevabının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ziyech ve menajeriyle görüşmeleri sonlandırdığı belirtildi.

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