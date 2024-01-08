Galatasaray'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sırp basını, Faslı futbolcunun Galatasaray'dan önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye teklif edildiğini yazdı.

FENERBAHÇE'DEN TADIC'E TELEFON

Meridian Sport'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'den bir yetkilinin Hakim Ziyech transferi için Dusan Tadic'i telefonla aradı.

Tadic, Ziyech'in futbolundan övgü dolu sözlerle bahsederken, saha dışındaki hareketlerini ise olumsuz olarak değerlendirdi.

"TAKIMI RAHATSIZ EDEBİLİR"

Haberde ayrıca Dusan Tadic'in Hakim Ziyech için spor faaliyetleri dışında sosyalleşme havasında olmadığını ve takımı rahatsız edebileceğini söylediği aktarıldı.

Tadic'in bu cevabının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ziyech ve menajeriyle görüşmeleri sonlandırdığı belirtildi.