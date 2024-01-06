Fenerbahçe'de Rade Krunic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, transfer için Milano'ya uçtu. İşte detaylar...

BRANCO MILANO'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mario Branco, Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için cumartesi sabahının erken saatlerinde Milano'ya gitti. Branco, buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulüp son yol haritasını belirleyecek.

ARADAKİ FARK ÇOK AZ

Fenerbahçe, yaz aylarında Milan 15 milyon euro istediği için bu transferi bitirememişti. Krunic'in sözleşme yenilememesi ve kontratının 1.5 sezon sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe, teklifini 4 milyon euro'ya indirdi. Milan ise 5 milyon euro'yu kabul edeceğini iletti.

HEDEF: 11 OCAK

Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatıp transferin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu işi bitirmeye çalışacağı ve Boşnak yıldızı çok isteyen İsmail Kartal'ı mutlu etmeyi planladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN KRUNIC SÖZLERİ

"Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur."

BU SEZON NE YAPTI?

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.

4 MİLYON EURO ARTI BONUS

Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 4 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Milan, bu teklife henüz ikna olmadı. Fenerbahçe'den Mario Branco ve Rade Krunic'in menajeri Milano'da ve bu transfer için Milan'ı ikna etmeye çalışıyorlar.