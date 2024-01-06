İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de hareketli saatler! Milano'da Rade Krunic görüşmesi
Spor

Fenerbahçe'de hareketli saatler! Milano'da Rade Krunic görüşmesi

Fenerbahçe, artık mutlu son çok yakın. Sarı lacivertli ekip uzun süredir istediği Rdae Krunic için Milano'ya görüşmeye gitti. Kısa süre içerisinde iki taraf arasında anlaşmanın sağlanması bekleniyor. İşte detaylar...

6 Ocak 2024 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hareketli saatler! Milano'da Rade Krunic görüşmesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de Rade Krunic için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, transfer için Milano'ya uçtu. İşte detaylar...

BRANCO MILANO'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mario Branco, Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için cumartesi sabahının erken saatlerinde Milano'ya gitti. Branco, buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulüp son yol haritasını belirleyecek.

ARADAKİ FARK ÇOK AZ

Fenerbahçe, yaz aylarında Milan 15 milyon euro istediği için bu transferi bitirememişti. Krunic'in sözleşme yenilememesi ve kontratının 1.5 sezon sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe, teklifini 4 milyon euro'ya indirdi. Milan ise 5 milyon euro'yu kabul edeceğini iletti.

HEDEF: 11 OCAK

Fenerbahçe'nin aradaki farkı kapatıp transferin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu işi bitirmeye çalışacağı ve Boşnak yıldızı çok isteyen İsmail Kartal'ı mutlu etmeyi planladığı öğrenildi.

ALİ KOÇ'UN KRUNIC SÖZLERİ

"Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur."

BU SEZON NE YAPTI?

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.

4 MİLYON EURO ARTI BONUS

Öte yandan Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Rade Krunic için Milan'a 4 milyon euro ve bonuslar teklif etti. Milan, bu teklife henüz ikna olmadı. Fenerbahçe'den Mario Branco ve Rade Krunic'in menajeri Milano'da ve bu transfer için Milan'ı ikna etmeye çalışıyorlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.