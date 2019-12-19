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Spor

Fenerbahçe'de Hasan Ali tamam, sırada Ozan Tufan var

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladı. İmza önümüzdeki günlerde atılacak. Sırada, büyük bir çıkış yapan Ozan Tufan var.

19.12.2019  10:36 - Güncelleme: 19.12.2019  10:36
Sarı-Lacivertliler’de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, 2 yıllık yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’en el sıkıştığı ikinci isim, 2012 yılında Kayserispor’dan transfer edilen ve 7 yıldır Çubuklu formayı terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yönetim, Hasan Ali’den sonra takımın bir diğer önemi ismi Ozan Tufan ile masaya oturacak.
 
4 yıllık teklif
 
24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası çalkantılı geçse de bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Ozan’a 4 yıllık yeni bir sözleşme sunacak. Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen 3 isimle de anlaşma sağlanmış olacak.
 
(Fanatik)
 

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