Fred'in yokluğunda yerinde görev yapan ne Miguel Crespo ne de Miha Zajc, beklentileri karşılayabildi. İsmail Kartal'ın ve taraftarların dönüşünü dört gözle beklediği tecrübeli orta saha oyuncusu, bu hafta takımla çalışmalara katılmıştı. Karagümrük ve Nordsjaelland maçlarında riske edilmeyen Fred, bu akşamki Sivasspor mücadelesiyle birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Brezilyalı yıldız, orta sahada üstlendiği görevle, 19'da 19 yapılan dönemde takımın en önemli parçalarından biriydi. Fred'in varlığı, hem önde presle top kapılması açısından, hem de geçiş oyununda hızla atağa kalkma konusunda Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biriydi. Bugün tüm gözler Sambacı'da olacak. Fred'in sakatlıktan nasıl bir dönüş yapacağı merakla bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında takıma katılan Fred, sarı-lacivertli forma ile toplam 14 resmi maça çıktı. Brezilyalı futbolcu söz konusu maçlarda 5 kez asist performansı sergiledi.