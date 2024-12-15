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Spor

Fenerbahçe'de hataya yer yok! Kritik maçta rakip Başakşehir

En son ligde Beşiktaş'a mağlup olan ve zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe bugün sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı lacivertli takım zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak hatasını telafi etmenin peşinde olacak. İşte detaylar...

15 Aralık 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hataya yer yok! Kritik maçta rakip Başakşehir
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Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Djiku ise cezalı. Ligdeki son 2 maçını kazanıp Heidenheim'i de mağlup eden Başakşehir'de ise Berkay Özcan yok.

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