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Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı mesaisi tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:19
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

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