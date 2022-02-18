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Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA18 Şubat 2022 Cuma 16:36 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 16:36
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slavia Prag maçında ilk 11'de görev alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 grup halinde pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları aktarıldı.

Sakatlığını atlatan Serdar Aziz'in antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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