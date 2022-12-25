Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 27 Aralık Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.