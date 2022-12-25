İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA25 Aralık 2022 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 27 Aralık Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pasla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.