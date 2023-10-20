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Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını Samandıra'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel organizasyonların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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