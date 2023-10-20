Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel organizasyonların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.