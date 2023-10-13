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Spor

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Lige 8'de 8 ile kusursuz bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 9. haftada Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler, maçtan galibiyetle ayrılıp seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

AA13 Ekim 2023 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanın saha etabında ise koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Fenerbahçeli oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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