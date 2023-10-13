Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'la 22 Ekim Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda core, kuvvet ve dayanıklılık idmanlarıyla başlayan antrenmanın saha etabında ise koşu, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

İki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan Fenerbahçeli oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına yarın devam edecek.