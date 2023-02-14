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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

AA14 Şubat 2023 Salı 20:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
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Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanının salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanın 2 grup halinde 5'e 2'nin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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