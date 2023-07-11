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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 14:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'da bulunan Petrovski Stadyumu'nda yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

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