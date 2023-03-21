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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

IHA21 Mart 2023 Salı 21:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar milli arada da devam ediyor
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bir günlük iznin ardından hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de milli takımlarına giden futbolcuların yokluğunda U19 takımı oyuncularının da katıldığı antrenman, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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