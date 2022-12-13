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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlıklar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde devam etti.

AA13 Aralık 2022 Salı 18:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular salonda çalıştı.

Sahada koşu, ısınma ile koordinasyon sonrası pas idmanları yapan Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaparken, tedavileri süren oyuncular özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti.

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