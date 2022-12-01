Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz sürüyor

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.