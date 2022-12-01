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Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlıklarına teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde devam etti.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz sürüyor
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Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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