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  • Fenerbahçe'de hedef 19'luk orta saha oyuncusu Matvey Kislyak
Spor

Fenerbahçe'de hedef 19'luk orta saha oyuncusu Matvey Kislyak

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın durumunu yakından takip ediyor.

TRT Spor15 Haziran 2025 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef 19'luk orta saha oyuncusu Matvey Kislyak
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Fenerbahçe, yeni sezon planlatransfermalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak'ın şartlarını öğrendi. Daha önce alt yaş kategorilerinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, 2 sezondur Rus ekibininin A takım formasını terletiyor.

Orta sahada görev alan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11'de görev aldı. 4 kez fileleri havalandıran Rus futbolcu, 1 asist yaptı. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova'ya iletecek. 6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho'nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Genç futbolcu Rusya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi. Bu yıl Mart ayında ilk kez A Milli Takım forması giyen Kislyak o zamandan beri milli forma ile 4 hazırlık maçında süre aldı.

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