Fenerbahçe'de hedef 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Oumar Traore

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın, Oumar Traore ile ilgilendiği belirtildi.

Africafoot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da oynayan Oumar Traore'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Oumar Traore'nin Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin Oumar Traore'nin menajeriyle temasa geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. Al Jazira'nın Oumar Traore'nin ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Malili futbolcu bu sezon 6 müsabakada şans buldu. Oumar Traore, bu maçlarda 3 gol attı ve 2 asist üretti.

Oumar Traore'nin Al Jazira ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Oumar Traore'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.