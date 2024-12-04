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  • Fenerbahçe'de hedef 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Oumar Traore
Spor

Fenerbahçe'de hedef 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Oumar Traore

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de hedef Al Jazira forması giyen 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Oumar Traore oldu.

4 Aralık 2024 Çarşamba 11:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Oumar Traore
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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertli takımın, Oumar Traore ile ilgilendiği belirtildi.

Africafoot'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da oynayan Oumar Traore'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Sarı-lacivertli takımın gündemindeki Oumar Traore'nin Avrupa'dan birçok takımın radarında olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin Oumar Traore'nin menajeriyle temasa geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü.

22 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. Al Jazira'nın Oumar Traore'nin ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Malili futbolcu bu sezon 6 müsabakada şans buldu. Oumar Traore, bu maçlarda 3 gol attı ve 2 asist üretti.

Oumar Traore'nin Al Jazira ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Oumar Traore'nin güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.

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