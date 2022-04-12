Fenerbahçe'de hedef 6'da 6

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek puan tablosunda 2'nci sıraya yükselen Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Kalan 6 haftada 18 puan hedefi olan sarı-lacivertli ekip, bunu gerçekleştirmesi halinde ligi 2'nci sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki yükselişini derbi galibiyetiyle perçinledi. Ezeli rakibini Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 59'a yükselten sarı-lacivertli ekip, Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a yenilmesinin ardından haftayı 2'nci sırada kapattı. Lider Trabzonspor ile aradaki farkı üç haftadır kapatmayı sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimali hala daha çok düşük olmasına rağmen daha gerçekçi hedef konumunda olan 2'nci sıra için önemli bir adım attı.

SABIRLI VE DOĞRU OYUN 3 PUANI GETİRDİ

Yükselen form grafiği ile derbiye çıkan ve üst üste aldığı Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında toplam 7.85 gol beklentisi üreterek 11 gol atan sarı-lacivertli ekip, ofansif anlamda son haftaların bir tık altında kalsa da sabırlı ve doğru oyunuyla hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. 271 farklı ligi kapsayan, 100'den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre sarı-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında 0.84 gol beklentisinden 2 gol çıkarmayı başardı. Galatasaray maçına gelene kadar son 3 haftada 27'si isabetli olmak üzere 51 şut çeken sarı-lacivertli ekip, derbi maçta ise 3'ü isabetli 7 şutta kaldı. Galatasaray karşısında özellikle ilk golü bulduktan sonra kontrollü bir oyuna geçiş yapan Fenerbahçe, rakibine sadece 1 isabetli şut imkanı verdi.