Fenerbahçe'de hedef Choupo-Moting

Mevlüt Erdinç'in sakatlığı sonrası golcü arayışlarını hızlandıran ve Muriç'in yanına bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Kamerunlu forveti ocak ayında takıma dahil etmek istiyor.

COMOLLI FRANSA'YA UÇUYOR

Sportif direktör Damien Comolli'nin Moting transferi için önümüzdeki günlerde Fransa'ya gideceği ve PSG'li yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Fransız ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki golcüyü yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yıldız oyuncuyu ocak ayında elinden çıkartabileceği öğrenildi.

ERSUN YANAL ISRARLA İSTİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Moting'i kadrosuna görmek istediği ve Kamerunlu golcünün transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

CHOUPO-MOTING KİMDİR?

Tam adı Jean-Eric Maxim Choupo-Moting olan Kamerunlu futbolcu, 23 Mart 1989 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Alman vatandaşlığı da bulunan ve kariyerine aynı ülkenin Ottensen takımında başlayan Moting, profesyonel kariyerine Hamburg takımında adım attı. Nürnberg, Mainz, Schalke 04 ve Stoke City formalarını da giyen yıldız golcü, 2018 yılında Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Bu sezon PSG formasıyla 12 maça çıkan Choupo-Moting, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. 2010 yılından bu yana Kamerun Milli Takımı'nın formasını da terleten 30 yaşındaki forvet, milli formayla çıktığı 49 maçta 14 gol kaydetti.

Moting'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

(A Spor)