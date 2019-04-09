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Fenerbahçe'de hedef Cristian Zapata

Fenerbahçe, Martin Skrtel'in Parma ile anlaştığı haberleri üzerine stoper transferinde gaza bastı. Masada ilk isim olarak Milan'ın Kolombiyalı defansı Cristian Zapata var.

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Fenerbahçe formasıyla 3. sezonuna giren Martin Skrtel gitti-gidiyor... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bir yıllık sözleşme teklifini kabul etmeyen Slovak stoperin Parma ile anlaştığı öne sürüldü
 
Tutto Mercato özel haberinde, Skrtel'in İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Milli karşılaşmalar nedeniyle verilen arada İtalya'ya giden tecrübeli futbolcunun Parma ile el sıkıştığını yazdı. Skrtel'in 3 yıllık sözleşme istediği iddia edilirken Parma'nın 2 senelik mukavele sunduğu ve sezon sonunda imzaların atılacağı belirtildi.
 
F.Bahçe'nin yıllık 3.5 milyon euro kazanan Skrtel'e yeni teklifte 1.7 milyon önermesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı ve Skrtel'in ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi.
 
İLK ADAY ZAPATA
 
Sarı-lacivertlilerin Skrtel'in alternatifi konusunda işi sıkı tutuyor. F.Bahçe Yönetimi, daha önce de gündeme gelen Cristian Zapata için bir kez daha harekete geçti. Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı stoper konusunda ısrarcı olan F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
 
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 32 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ve senelik 1.5 milyon euro istediği belirtildi. Milan'da 7. sezonuna geride bırakmaya hazırlanan Zapata, bir yıl Villarreal, 6 sene de Udinese formaları giydi.
 
(Takvim)
 

“İstanbul’da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz”

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