Fenerbahçe'de hedef Douglas, Burak Yılmaz ve Fabregas
Savunmadan forvete kadar her bölgeye transfer planlayan Kanarya, yeni yılla beraber diriliş peşinde.
Oyuncular değişti, hoca değişti ama yine olmadı. Küme düşme hattında yer alsa da Fener’in pes etmeye niyeti yok. Savunmadan forvete kadar her bölgeye transfer planlayan Kanarya, yeni yılla beraber diriliş peşinde.
1-Sağ kanada Douglas
Barcelona kariyeriyle zirve yapan, ardından Sivasspor formasıyla Süper Lig’e damgasını vuran Douglas, Fenerbahçe’nin öncelikli tercihleri arasında.
Aatif kozu
Sarı-Lacivertliler bu transferde karşılıklı iyi ilişkilerini devreye sokacak. Aatif ismi Douglas atağında önemli rollerden birini oynayacak. Zira Fener’in Yiğidolar’da gol krallığı yaşamış oyuncusunu eski kulübüne önereceği de gelen bilgiler arasında.
2-Burak'a teklif
Forvet hattındaki krizleri çözmek için ise Burak Yılmaz formülü devrede. Trabzonspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli golcüdeki koz eski hocası Ersun Yanal. Fenerbahçe’nin yeni hocasının Burak’a haber gönderdiği ve “Gel burada kral ol. Gelecek sezon da beraber şampiyonluğa koşalım” mesajlarını verdiği öğrenildi. TFF’ye serbest kalmak için başvuruda da bulunan Burak’ta kritik süreç başladı.
3-Fabregas'a 10 gün süre
Fenerbahçe devre arasının bombasını ise çok flaş bir isimle patlatmanın yollarını arıyor. O yıldız, Chelsea’de forma şansı bulamayan, mukavelesi de yeni sezonda bitecek olan Fabregas. Yıldızın menaceri, başkan Koç ve sportif direktör Comolli’nin yakın dostu olan ünlü futbol adamı David Dein’in oğlu Darren Dein. Bu yolla işi kolaylaştırmak isteyen yönetim, Fabregas’a, “Süremiz yok. 10 güne kadar bize dön” çağrısı yaptı.
(Fanatik)
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