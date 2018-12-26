Fenerbahçe'de hedef Douglas, Burak Yılmaz ve Fabregas

Aatif kozu

Sarı-Lacivertliler bu transferde karşılıklı iyi ilişkilerini devreye sokacak. Aatif ismi Douglas atağında önemli rollerden birini oynayacak. Zira Fener’in Yiğidolar’da gol krallığı yaşamış oyuncusunu eski kulübüne önereceği de gelen bilgiler arasında.

2-Burak'a teklif

Forvet hattındaki krizleri çözmek için ise Burak Yılmaz formülü devrede. Trabzonspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli golcüdeki koz eski hocası Ersun Yanal. Fenerbahçe’nin yeni hocasının Burak’a haber gönderdiği ve “Gel burada kral ol. Gelecek sezon da beraber şampiyonluğa koşalım” mesajlarını verdiği öğrenildi. TFF’ye serbest kalmak için başvuruda da bulunan Burak’ta kritik süreç başladı.