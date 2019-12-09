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Fenerbahçe'de hedef Gael Clichy

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmezken ara transfer dönemi için eksik bölgelerini belirledi.

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Sezon başında olduğu gibi direkt kadroya dahil olacak isimler üzerinde çalışan sarı-lacivertliler, eski gözdesi Gael Clichy ile bir kez daha temasa geçti. Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son gününe kadar ilgilendiği Fransız yıldıza ocak ayında imza attırmayı hedefliyor.
 
Teknik direktör Ersun Yunal'ın da 34 yaşındaki sol beki kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.
 
BU KEZ ÇOK YAKIN
 
Clichy'nin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, ocakta imzaların atılmasını bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesinin biteceği Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli oyuncu, Arsenal ve Manchester City gibi Avrupa devlerinin de uzun yıllar formasını giydi. 
 
TRANSFERE G.SARAY ENGEL OLMUŞTU
 
Clichy'nin sezon başında Fenerbahçe'ye transferine Galatasaray'ın engel olduğu iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların kadro dışı bıraktığı Linnes'i Başakşehir'e vermekten vazgeçmesinin ardından Fransız oyuncunun kulübünde kaldığı belirtilmişti. Başakşehir'in bu gelişmenin ardından el sıkıştığı Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ileri sürülmüştü. 
 
549 MAÇ 6 GOL 30 ASİST
 
Clichy; Arsenal, Manchester City ve Başakşehir formaları ile 549 resmi maça çıktı. Fransız sol bek, bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 30 da asist yaptı. Profesyonel kariyerinde 2 kırmızı gören 34 yaşındaki futbolcu, 64 kez de sarardı.
 
(Fotomaç)
 

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