Fenerbahçe'de hedef Jerome Boateng
Süper Lig'de inişli çıkışlı performansı ile istediği formu yakalamayan F.Bahçe’de gözler devre arası transferlerine çevrildi.
Kanarya’nın Bayern Münih’in 31 yaşındaki stoperi Jerome Boateng ilgilendiği iddia edildi. Tecrübeli stoperin kulübü ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. Boateng bu sezon 11 maçta sadece 802 dakika sahada kaldı.
Akşam
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