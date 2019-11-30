Fenerbahçe'de hedef Jerome Boateng

Kanarya’nın Bayern Münih’in 31 yaşındaki stoperi Jerome Boateng ilgilendiği iddia edildi. Tecrübeli stoperin kulübü ile sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. Boateng bu sezon 11 maçta sadece 802 dakika sahada kaldı.

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