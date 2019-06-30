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Fenerbahçe'de hedef Luiz Gustavo

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki yeni isim Luiz Gustavo. Sarı lacivertliler, Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha için temaslarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de orta saha arayışları devam ediyor. Mehmet Topal’ın takımdan ayrılmasının ardından bu mevki için çalışmalar da hızlandı.
 
Ljubomir Fejsa ile prensip anlaşmasına varan sarı lacivertliler, bu transferi henüz resmiyete dökmedi.
 
Fransa’nın Marsilya takımında forma giyen Luiz Gustavo için bazı şartların oluştuğu ve Sportif direktör Damien Comolli’nin tecrübeli futbolcunun durumunu sorduğu öğrenildi.
 
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı orta saha ile görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Fejsa yerine Gustavo’nun transfer edilebileceği de gelen haberler arasında.
 
Geçen sezon Fransa Lig 1’de 30 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 2 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Brezilya A Milli Takımı formasını da 40 kez giydi.
 
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