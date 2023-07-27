Fenerbahçe'de hedef Rade Krunic

Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, resmen harekete geçti.

Fenerbahçe gündemine Milan'dan Rade Krunic'i aldı. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Milan'dan resmen istedi.

Krunic ise geleceğine dair henüz son kararını vermedi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam edecek.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

RADE KRUNIC KİMDİR?

29 yaşındaki Rade Krunic, İtalya kariyerinde Milan dışında Hellas Verona ve Empoli formaları da giydi.