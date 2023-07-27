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Spor

Fenerbahçe'de hedef Rade Krunic

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Rade Krunic'i gündemine aldı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Rade Krunic
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Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, resmen harekete geçti.

Fenerbahçe gündemine Milan'dan Rade Krunic'i aldı. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu Milan'dan resmen istedi.

Krunic ise geleceğine dair henüz son kararını vermedi. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam edecek.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

RADE KRUNIC KİMDİR?

29 yaşındaki Rade Krunic, İtalya kariyerinde Milan dışında Hellas Verona ve Empoli formaları da giydi.

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