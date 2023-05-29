Fenerbahçe'de hedef Rodrigo Becao

Sarı-lacivertliler bir süredir yakın takibine aldığı Rodrigo Becao için temasa geçti.

İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe oyuncu için 5 milyon euro bonservis önerdi. İtalyan kulübünün ise Becao için 10 milyon euro istediği belirtildi.

İki takımın orta noktada anlaşmaya varması beklendiği ifade edildi.

Udinese'nin 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı oyuncusundan yüksek bonservis kazanmayı amaçladığı bildirildi.

27 yaşındaki Brezilyalı savunmacıya Inter'in de ilgisi olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.